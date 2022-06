"A mãe de Mbappé queria que ele fosse para o Real Madrid. Ficou triste"

Presidente do Real Madrid lembrou a novela em torno da contratação do avançado, que acabou por renovar com o PSG.

Mbppé era um grande desejo do Real Madrid, mas o avançado acabou por renovar contrato com o PSG, numa novela que se alongou no tempo e fez correr muita tinta. Florentino Pérez, presidente do clube merengue, marcou prsença no programa espanhol "El Chiringuito" e abordou o processo negocial com o internacional francês.

"Oferecem-lhe outras coisas, pressionam-no. Não há ninguém no Real Madrid acima do clube. Ele é um grande futebolista, pode ganhar mais do que outros, mas é um desporto coletivo e nós temos valores e princípios que não podemos mudar. Penso que a sua mãe queria que ele viesse para o Real Madrid, porque era um sonho de criança. Dizem-me que a mãe ficou triste", afirmou.

O dirigente prosseguiu, abordando o que fez o jogador mudar de ideias. "O seu sonho era jogar pelo Real Madrid, queríamos fazê-lo em agosto passado e não o deixaram partir, continuou a dizer que queria jogar pelo Real Madrid e depois a situação mudou. Por um lado devido à pressão política e, por outro, devido à pressão económica. Foi-nos dito que ele mudou. E não há necessidade de pensar mais sobre isso. Ele não queria fazer um acto de patrocínio conjunto, chocou-me, o futebol é um desporto coletivo, não há ninguém que possa ser diferente. E uma série de coisas. Nós dissemos: 'este não é o Mbappé que eu queria trazer, ele é outro, ele deve ter mudado o seu sonho'. Ele é muito jovem, a pressão afeta-nos a todos, o Presidente da República [Macron] chama-o e isso afeta uma criança. Embora não faça muito sentido o Presidente de França chamá-lo, há mais clubes lá. O Presidente vai querer que ele prospere, mas ele pode prosperar numa equipa ou noutra", afirmou.

"A assinatura arrastou-se e por qualquer razão ele mudou de ideias. Não é fácil receber uma chamada do Presidente da República, do presidente da Câmara de Paris. Depois no Catar oferecem-lhe algumas coisas que o deixam um pouco louco, oferecem-lhe uma influência desproporcionada no aspeto desportivo para um jogador", disse ainda.