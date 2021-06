Florentino Pérez lembra saída de Casillas do Real Madrid: "No dia em que ele foi..."

Declarações do presidente do Real Madrid em entrevista ao programa El Transistor, da Onda Cero

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, em entrevista ao programa El Transistor, da Onda Cero, falou sobre a relação que mantém com os craques e lembrou a saída de Iker Casillas do emblema merengue, em 2015, rumo ao FC Porto, onde esteve cinco temporadas depois de uma carreira passada exclusivamente em Madrid.

"Relação com as estrelas? Não é fácil, mas levo muitos anos [na presidência do Real Madrid] e acho que lido bem com elas. Faço sempre tudo a pensar no Real Madrid. Raúl disse-o na sua conferência de Imprensa de despedida", começou por dizer o líder do clube espanhol, falando depois do antigo guarda-redes.

"No dia em que ele foi, que não saiu bem, liguei-lhe e disse-lhe que tinha de fazer uma despedida com os títulos. Talvez, com os nervos, no dia anterior não tenha estado muito preciso. Ele tem de despedir-se como uma lenda", concluiu Florentino.