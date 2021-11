Florentino Pérez e ainda a Superliga: "Temos de lembrar à UEFA quem é o Real Madrid"

Presidente do Real Madrid deixou novas farpas à UEFA.

Na apresentação do relatório de gestão do Real Madrid aos sócios, em Assembleia Geral realizada este sábado, Florentino Pérez voltou a deixar farpas à UEFA, relativamente ao "caso" da Superliga Europeia.

"Temos de lembrar à UEFA quem é o Real Madrid", começou por dizer o presidente do emblema "merengue", declaração essa que valeu uma ovação de pé dos sócios presentes.

"Somos os reis da Europa", gritaram esses mesmos sócios.

"Talvez se devesse recordar a história do Real Madrid, que desde a sua fundação tem participado em todas as transformações e salvaguardado a tradição do futebol. O único clube a participar na fundação da FIFA e a força motriz por detrás da Taça Europeia em 1955, juntamente com o jornal L'Équipe. A UEFA mostrou a sua oposição e o Bernabéu sofreu durante dois anos. Agora encontramo-nos numa situação semelhante", disse ainda Florentino.

"A abundância de ofertas de entretenimento está a substituir o futebol. Jogos pouco atrativos são a principal causa que afasta as equipas das competições. A pandemia fez-nos viver um dos momentos mais difíceis da nossa história e obrigou-nos a acelerar a reflexão sobre o futuro do futebol. A Superliga não é apenas uma nova competição, é tentar mudar a dinâmica atual do futebol", acrescentou, concluindo de seguida:

"Os jovens estão a afastar-se do futebol. O formato estará aberto para o que quer que os adeptos exijam. São os clubes suportam despesas e riscos, não é a UEFA. A machadada final foi o modelo suíço da UEFA para a Liga dos Campeões, com mais jogos irrelevantes. Isso só piorou a situação. Por isso é que foi criada a associação de 12 clubes europeus, com sede em Madrid. A violência na reação da UEFA reafirmou a necessidade de guiarmos o nosso próprio destino. Como é possível que um presidente da UEFA tenha insultado o de um clube como a Juventus? Vale tudo contra a Superliga. Três dos 12 clubes não cederam a um acordo inquebrável. Os três temos 20 Champions."