Flick de saída do Bayern? As declarações que "adivinham" o próximo passo

Lothar Matthaus acredita que o duelo frente ao PSG em França "foi o último jogo de Flick na Champions com o Bayern".

O Bayern foi afastado na terça-feira da Liga dos Campeões, perdendo a oportunidade de revalidar o título de campeão europeu conquistado na temporada passada, em Lisboa.

Os bávaros até venceram o PSG por 1-0, no Parque dos Príncipes, mas o triunfo dos franceses por 3-2 em Munique, na primeira mão dos quartos de final, revelou-se decisiva para o desfecho da eliminatória.

Agora, na Alemanha, paira a possibilidade de, no final da época, Hansi Flick deixar o comando técnico do Bayern. De acordo com o histórico ex-jogador Lothar Matthaus, o futuro do treinador já está definido: "Este foi o último jogo de Hansi Flick na Champions como treinador do Bayern. É a primeira escolha da DFB [Federação alemão] para suceder a Joachim Low. Vai aceitar a oferta, no verão", atirou Matthaus, em declarações à Sky Germany, apontando o técnico ao leme da seleção alemã.

Após o encontro entre Bayern e PSG, Flick não descartou por completo a possibilidade: "Tenho contrato com o Bayern, mas penso sempre no que poderá acontecer ou como as coisas podem continuar. A minha família apoia-me independentemente da decisão, mesmo que seja pela DFB", afirmou o treinador de 56 anos.