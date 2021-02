Flamengo vence Internacional e está a um jogo de ser campeão brasileiro

O Flamengo venceu o Internacional este domingo (2-1), assumiu a liderança do campeonato brasileiro na penúltima jornada e está a um jogo de mais um título nacional.

Após conquistar o Brasileirão 2019 com Jorge Jesus, o Flamengo pode levantar novamente a taça de campeão brasileiro 2020/21. A equipa do Rio de Janeiro venceu o Internacional (2-1) este domingo, no estádio Maracanã, e chegou à liderança da competição.

Edenílson abriu o marcador para o Colorado (11'), mas Arrascaeta (28') e Gabigol (62') deram a vitória à equipa do técnico Rogério Ceni.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 71 pontos, enquanto o Internacional manteve-se com 69. As duas equipas voltam a campo na próxima sexta-feira, às 0h30 (em Portugal continental), na última jornada do campeonato brasileiro. O Flamengo irá defrontar o São Paulo (fora de casa), enquanto o internacional receberá o Corinthians em casa.

Para ser campeão, o Colorado precisa vencer o Corinthians e esperar que o Flamengo não vença o São Paulo.