Flamengo vence e apura-se para as meias-finais do Estadual

Equipa de Jorge Jesus ganhou 2-0 ao Madureira e vai à decisão da primeira volta do Estadual

Segundo jogo de Jorge Jesus no banco este ano e segundo triunfo do Flamengo na primeira volta do campeonato estadual do Rio de Janeiro, a Taça Guanabara. Um 2-0 ao Madureira foi o resultado que permitiu aos campeões do Brasil e da América do Sul qualificarem-se para as meias-finais da prova. Mas, como segundo classificado do Grupo A, atrás do Boavista, o Fla vai defrontar o primeiro do Grupo B, o Fluminense ou o Volta Redonda.

Em dia de homenagem aos dez jovens da formação rubro-negra falecidos num incêndio há um ano, o Maracanã registou a maior assistência do ano do futebol, com 60 054 espectadores pagantes (no total de 64 576). O Flamengo dominou, mas só na segunda parte conseguiu marcar. Primeiro por Gabriel Barbosa (61") e depois por Pedro (90"+2"), avançados que levam dois golos noutros tantos jogos.

Jorge Jesus tem agora uma semana sem jogos que serve para preparar a Supertaça do Brasil, dia 16, em Brasília, contra o Athletico Paranaense.