Flamengo faz ponto da situação: Gabigol, Reinier e até Jorge Jesus

Vice-presidente Marcos Braz assumiu que o clube do Rio Janeiro poderá garantir em breve a continuidade do avançado e voltará a falar com Jorge Jesus no Brasil

Fundamental na conquista do Brasileirão e da Copa Libertadores, Gabriel Barbosa já terá chegado a um princípio de acordo com o Flamengo para renovar contrato. Presente na apresentação do extremo Pedro Rocha, o vice-presidente Marcos Braz fez o ponto da situação e mostrou-se otimista em relação às negociações com o avançado. "Tivemos uma reunião muito boa ontem. Avançámos. Eu acredito que até a próxima semana teremos isso finalizado. Espero que seja um final feliz", afirmou o dirigente, citado pelo Globo Esporte, assumindo ainda conversações para a contratação de Thiago Maia, médio do Lille. "O Thiago Maia é um jogador que interessa. Já conversámos com o clube, já manifestámos o interesse, mas ainda precisa de algumas situações para ver se teremos êxito nesta contratação. O Flamengo está bem animado, mas ainda não tem nada decidido", esclareceu.

O clube do Rio de Janeiro está envolvido em vários frente no que diz respeito à planificação da próxima temporada, sendo prioritária a renovação do contrato do técnico Jorge Jesus. Marcos Braz abordou o tema de forma telegráfica, dando a indicação apenas de que o futuro do treinador português será decidido quando este regressar ao Brasil. "Como sabíamos que ele retornaria um pouco antes das férias, entendemos que podemos conversar com ele aqui", referiu, confirmando o interesse em Pedro (Fiorentina) e esclarecendo que Bruno Henrique (Santos) ainda não está assegurado. "Quando a gente fala que não tem proposta, as pessoas podem entender mal. Ele é um jogador que acho que qualquer clube da América Latina gostaria de ter. Mas todo mundo sabe que ninguém vai levar jogador do Flamengo com tranquilidade. Bruno Henrique ainda tem dois anos de contrato", precisou.

Já o médio-ofensivo Reinier, cobiçado por vários clubes, com especial destaque para o Real Madrid, não deixará já o Flamengo, conforme assegurou Marcos Braz. "O Flamengo não confirma a venda do Reinier. Ainda temos pouco a falar. Teremos aqui outras apresentações, outras oportunidades. Logo que possamos falar deste tema, falaremos. Renovou contrato agora, estamos muito seguros. No momento correto vamos abordar este tema", prometeu.