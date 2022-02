Flamengo tenta contratação de Thiago Mendes

Thiago Mendes, de 29 anos, joga nos franceses do Lyon

O site brasileiro Globoesporte avança esta terça-feira que o Flamengo intensificou as negociação com o Lyon. O objetivo? Contratar Thiago Mendes, antigo desejo do clube do Rio Janeiro, esta épcoa treinado por Paulo Sousa.

O principal trunfo, refere a notícia, é que o contrato com o Lyon termina em 2023.

Thiago Mendes, de 29 anos, começou no Goiás, acabando por se destacar no São Paulo até rumar à Ligue 1. Antes do Lyon, esteve no Lille.