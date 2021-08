Flamengo tem um novo alvo na Europa e tenta chegar a acordo com o United

Andreas Pereira é o novo alvo do Flamengo, que tem as concorrências do Everton e do Fenerbahçe.

O Flamengo tem um novo alvo no futebol europeu. Após falhar a contratação do médio Thiago Mendes, do Lyon, a equipa brasileira agora tem como objetivo contratar Andreas Pereira, no Manchester United. De acordo com o portal TNT Sports, os rubro-negros aguardam a resposta dos ded devils.

No possível acordo de empréstimo, os dois clubes dividiriam o salário do médio brasileiro. Andreas tem contrato com a equipa inglesa até 2023. Para contratar o jogador de 25 anos, a equipa brasileira tem a concorrência do Everton, da Inglaterra, e do Fenerbahçe, da Turquia.

Na última época, esteve emprestado à Lazio, onde fez 33 jogos e marcou apenas um golo. Na pré-época pelo United, Andreas marcou um golaço no particular contra o Brentford e está convocado para a estreia da equipe na Premier League, este sábado, contra o Leeds United, em Old Trafford.