Flamengo risca Gallardo e Jesus, mas no Brasil apontam interesse em treinador português

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, é um dos preferidos do Flamengo, garante o Globoesporte.

O apuramento do Benfica para os oitavos de final da Liga dos Campeões terá feito definitivamente o Flamengo desistir no sonho de repatriar o treinador português para o clube brasileiro em que teve sucesso recente. Além dele, outro técnico desejado pelos rubro-negros era o argentino Marcelo Gallardo, que confirmou a permanência no River Plate.

Sem ambos, o Flamengo procura outros treinadores e, de acordo com o Globoesporte, um dos nomes preferidos da direção flamenguista é o de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, que já teve em outros momentos o nome vinculado ao emblema brasileiro.

O Flamengo, por sua vez, não estaria disposto a pagar a cláusula de rescisão de Carvalhal com o Braga, situação que, segundo a mesma fonte, deveria ficar a cargo do técnico. "Diante desta realidade, Carvalhal torna-se um alvo temerário e não certeiro", destaca a reportagem brasileira.