Flamengo perde Supertaça para o Atlético Mineiro após maratona de penáltis

Redação com Lusa

Paulo Sousa, que foi contratado pelo Flamengo no final de 2021, falhou assim a hipótese de ganhar o primeiro troféu ao serviço do clube do Rio de Janeiro.

O Atlético Mineiro conquistou a Supertaça do Brasil, derrotando o Flamengo, treinado pelo português Paulo Sousa, na decisão por penáltis (8-7), após o empate a duas bolas no final dos 90 minutos.

Num jogo dividido, Ignácio Fernández adiantou o galo aos 42, mas o Flamengo entrou melhor na segunda parte e deu a volta ao marcador, através de Gabriel Barbosa (56) e Bruno Henrique (64), com Hulk a restabelecer a igualdade aos 75.

Depois houve uma verdadeira maratona de penáltis, com o vencedor a ser consagrado só no final de 24 pontapés dos onze metros, com a "sorte" a sorrir ao Atlético Mineiro.

