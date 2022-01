Flamengo negoceia permanência em definitivo de Andreas Pereira com Manchester United

Flamengo quer tornar definitiva a estadia de Andreas Pereira, que está emprestado pelo Manchester United até meio de 2022, mas para isso os ingleses terão que baixar as exigências.

Segundo a imprensa brasileira, o orçamento do Flamengo para a vinda de reforços ronda os 16 milhões de euros, pelo que os 20 milhões exigidos no passado pelo Man. United para a cedência definitiva de Andreas Pereira apresentam-se como números proibitivos para a direção do Mengão.

Ainda assim, a esperança dos responsáveis do clube orientado por Paulo Sousa passa por uma reconsideração do clube inglês, prevendo-se um longo caminho de negociações pelo médio de 26 anos, que é do agrado dos dirigentes do Rio de Janeiro.

Andreas Pereira, na atual época, jogou 24 jogos com a camisola do Flamengo, tendo apontado cinco golos e uma assistência.