Flamengo não viu desrespeito pelo Real Madrid: "O futebol está muito chato"

Dirigente do clube brasileiro desvaloriza o que foi dito na altura da conquista da Libertadores.

O Flamengo foi derrotado pelo Al Hilal (3-2) nas meias-finais do Mundial de Clubes e vive um momento de grande frustração. As críticas são muitas e em Espanha até recordaram uma provocação de Arturo Vidal ao Real Madrid, tendo no horizonte um possível duelo entre o clube brasileiro e os merengues no decisivo jogo. Nas redes sociais, foi recordado o momento em que o balneário do Flamengo, após vencer a Libertadores, cantou: "Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar".

"O futebol está muito chato e toda a gente contribuiu para isso. Acontece. Foi em cima de um título. No título há brincadeiras, longe de ser desrespeito. Vocês da imprensa poderiam analisar o que é uma brincadeira de momento ou a falta de respeito", disse Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo.

"Eu acho que todas as derrota têm o seu significado. Essa aqui, com certeza, pela expectativa de disputar um título mundial, evidente que dá uma grandeza na tristeza. É futebol. Não adianta ficar aqui a dar desculpas. Estou a fazer o meu papel. Não era o que a gente planeou, mas temos de ir em frente. É o começo da temporada, há muito para disputar até ao final do ano", rematou.

Em Tânger, Marrocos, o Al Hilal tornou-se na primeira formação saudita a chegar à final do Mundial de Clubes e a terceira asiática, depois dos japoneses do Kashima Antlers, em 2016, e do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, em 2018, com ambas a falharem o título.

O argentino Vietto, com um golo e as duas faltas sofridas que deram origens às grandes penalidades, foi a figura da partida, assim como Salem Al Dawsari, que converteu os dois penáltis, confirmando o talento que mostrou recentemente no Mundial'2022, que decorreu no Catar, ao serviço da Arábia Saudita.