Flamengo multado: "Queremos que a 'LGBTfobia' deixe de ser uma regra no futebol"

Equipa do Rio de Janeiro foi multada em cerca de oito mil euros

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Brasil julgou e condenou o Flamengo a pagar uma multa no valor de aproximadamente 8 mil euros. A punição deve-se aos cantos homofóbicos dos adeptos rubro-negros direcionados aos rivais do Grémio, no dia 15 de setembro, na Taça do Brasil.

O caso não foi relatado no relatório do jogo, mas teve repercurssão nas redes sociais. Por isso, o árbitro Rodolpho Toski e toda a equipa de arbitragem foram denunciados no STJD, mas acabaram por ser absolvidos.

No dia 27 de setembro, o Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ apresentou uma "Notícia de Infração" dando conhecimento das imagens que circulavam na internet.

"Temos outros episódios semelhantes a esses também para apresentar ao tribunal. Não queremos punir clube A ou B, queremos que a LGBTfobia deixe de ser uma regra no futebol", disse Ona Ruda, presidente do Coletivo Canarinhos.