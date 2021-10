Flamengo ganhou e o treinador atira: "Muitas pessoas gostam do circo a pegar fogo"

Declarações de Renato Gaúcho após a vitória frente ao Atlético Mineiro.

O Flamengo manteve-se na corrida ao título brasileiro, ao bater em casa o líder Atlético Mineiro por 1-0, em encontro da 29.ª jornada do campeonato. O técnico Renato Gaúcho tem sido alvo de muita contestação, com os adeptos, inclusive, a entoarem um cântico bem conhecido da era Jorge Jesus. Villas-Boas e Carvalhal, por exemplo, já foram apontados como possíveis substitutos.

"Eu já sou vacinado. Eu não caí de paraquedas no futebol. Não sou contra a crítica, só achei no geral as críticas exageradas. Por isso assumi a culpa na quarta-feira. Pode criticar. O que criticou quarta vai-nos elogiar amanhã. Faz parte. É paixão. Muitas pessoas gostam do circo a pegar fogo, muitas pessoas ganham dinheiro em cima de crítica, no clique", afirmou Renato Gaúcho após o jogo.

"O que disse ao grupo foi: 'Sou a vossa fortaleza, o vosso muro'. Podem bater em mim à vontade. Os adeptos podem ficar tranquilos porque vamos trabalhar para conquistar resultados. Tem gente que vive a cada três dias, jornalistas, alguns. Eles vão conforme o vento. Ganhou é bom, perdeu, ninguém é bom. Vale o que passo para o grupo, não o que vem de fora. O jornalista correto pode fazer crítica, nós aceitamos, mas a crítica verdadeira. Não a crítica que muda a cada três dias", completou.