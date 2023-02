Depois de ganhar a Libertadores, os jogadores do Flamengo cantaram "Real Madrid, podes esperar, a tua hora vai chegar". Mas o Flamengo perdeu (3-2) com o Al Hilal e já saiu da prova. Outro dos temas que domina os memes é a sogra de Vítor Pereira - o treinador português deixou o Corinthians, justificando com um problema de saúde da sogra; mas pouco depois assinou pelo Flamengo. Os adeptos do Timão não perdoam.