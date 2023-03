Flamengo falha reforço: "Vou ficar no Santos e cumprir a minha palavra"

Ângelo, extremo promissor de 18 anos, recusou a proposta da equipa de Vítor Pereira

Vítor Pereira desespera por reforços no Flamengo e esta sexta-feira levou uma nega importante. Ângelo, extremo que atua no Santos, recusou a proposta da equipa orientada pelo português, de forma a completar o seu ciclo no clube e daí dar o salto para a Europa, entendendo que ir agora para o Flamengo dificultaria esse salto.

"Quero aqui agradecer ao Clube de Regatas do Flamengo, aos seus dirigentes e sua tão apaixonada torcida por todas as manifestações afetuosas e também pela proposta que me honrou muito. Porém, eu tenho um projeto e um ciclo que está acertado com o Santos Futebol Clube e quero honrar com a palavra que passei aos meus companheiros, aos responsáveis pelo clube e a nossa Santástica torcida, que pode ter certeza de que nós estamos juntos. Talvez isso não seja uma constante no futebol, mas pela educação que tive dos meus pais, vou seguir com minha palavra", disse o jogo em comunicado, colocando um ponto final numa possível transferência.

Vítor Pereira pretende um extremo e um trinco que tardam em chegar. A proposta por Ângelo era de 12 milhões de euros e agradava ao Santos, mas o jogador travou o negócio.

