Flamengo eliminado nos oitavos de final da Libertadores

Olimpia venceu o Flamengo por 3-1, dando a volta à eliminatória, e vai defrontar o Fluminense nos "quartos".

O Flamengo está fora da Taça Libertadores, caindo aos pés do Olimpia. Na madrugada desta sexta-feira, no Paraguai, a equipa da casa venceu por 3-1, dando a volta à derrota por 1-0 da primeira mão.

Bruno Henrique até adiantou o Mengão no marcador, aos oito minutos, mas Iván Torres empatou quatro minutos depois. Bustos, aos 69', e Bruera, aos 80', colocaram o Olimpia a vencer - vai defrontar o Fluminense nos quartos de final.

No outro jogo dos oitavos de final, o Racing, da Argentina, venceu o Atlético Nacional, da Colômbia, por 3-0, depois de uma derrota por 4-2 no primeiro jogo. Os argentinos vão medir forças com o Boca Juniors na próxima fase.