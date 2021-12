Flamengo é tema no Brasil: Jesus, Gallardo e a garantia que de não há proposta

Clube procura um sucessor para Renato Gaúcho, depois da final da Libertadores.

À procura de um treinador depois da saída de Renato Gaúcho, que perdeu a final da Libertadores para o Palmeiras de Abel, o Flamengo estuda as hipóteses no mercado e, claro está, Jorge Jesus é um dos nomes alvo de análise.

O jornalista brasileiro Mauro Cezar Pereira, numa artigo publicado no portal "UOL", garante que o clube não apresentou ainda qualquer proposta a nenhum treinador, ao mesmo tempo que faz uma espécie de ponto da situação. "O clube já sondou a situação de treinadores nos seus clubes, como os óbvios nomes de Marcelo Gallardo e Jorge Jesus, mas ainda não definiu em que direção irá", assegura.

Um eventual regresso do treinador português é, aliás, visto como muito complicado, tendo em conta que Jesus não pretende deixar a Luz. O ciclo infernal neste mês de dezembro, com clássicos no campeonato, decisões importantes na Taça da Liga e Taça de Portugal, sem esquecer a Champions, é anotado no artigo. Um eventual falhanço em toda a linha podia ser uma "ajuda" para o Flamengo, embora seja realçado que tal cenário é pouco provável de vir a ser concretizado.

De acordo com o artigo, a ideia do Flamengo é ter o novo treinador já a trabalhar em pleno nos mês de janeiro. Gallardo, por seu lado, aguarda pelas eleições no River Plate, neste sábado. "Ninguém sabe qual será a posição de Gallardo, só ele sabe que decisão tomará. Todos os presidentes possíveis o querem no cargo, mas apenas o próprio Gallardo tem em mente o que deseja, ninguém mais", afirmou Martín Blotto, jornaista do diário"Olé".