Flamengo despede preparador que agrediu Pedro e convoca reunião com Sampaoli

O Flamengo despediu na noite deste domingo o preparador físico Pablo Fernández, que agrediu o avançado Pedro com um soco na boca após a vitória da equipa frente ao Atlético Mineiro (2-1), na 17.ª jornada do Brasileirão.

A informação chega da GloboEsporte, que acrescenta que a direção do clube vai reunir-se com o treinador Jorge Sampaoli nas próximas horas, com vista a discussão do seu futuro.

Após a agressão, o jogador prestou queixa na polícia, recebendo apoio dos colegas de equipa, com o preparador argentino a ter pedido desculpa pelo sucedido.

O restante plantel do Flamengo recusou-se a treinar enquanto este despedimento não fosse decidido, com a imprensa brasileira a referir que o seu objetivo passa pela saída de toda a equipa técnica, cenário que poderá vir a acontecer.