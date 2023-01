Flamengo, de Vítor Pereira, vence na estreia no campeonato carioca

Vitória por 1-0 frente ao Audax. Vítor Pereira assistiu ao jogo na bancada.

O Flamengo iniciou o campeonato carioca com uma vitória por 1-0 sobre o Audax, num jogo antecipado da primeira jornada da prova. Matheus França marcou o único golo de um encontro em que alinharam apenas jogadores da formação do Mengão.

O treinador português Vítor Pereira assistiu nas bancadas do Maracanã e viu o emblema do Rio de Janeiro somar os primeiros três pontos no torneio.

O Flamengo vai participar no Mundial de Clubes, que inicia a 1 de fevereira, e, por essa razão, jogou esta partida do campeonato carioca mais cedo.