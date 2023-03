Flamengo, de Vítor Pereira, perde com o rival e Fluminense vence a Taça Guanabara

Terminou a primeira fase do campeonato carioca e o vencedor da Taça Guanabara foi o Fluminense, que bateu no clássico o Flamengo, por 2-1.

Na madrugada desta quinta-feira, o Flamengo, treinado pelo português Vítor Pereira, perdeu na receção ao Fluminense, por 2-1, vendo o rival conquistar a Taça Guanabara de 2023. Esta foi a última jornada da primeira fase do campeonato carioca.

Com este resultado, o Mengão, que partiu para o jogo na liderança, caiu para o segundo lugar do estadual do Rio de Janeiro, vendo o Flu subir à liderança e conquistar a Taça. O Vasco da Gama, terceiro colocado, pode ainda ultrapassar o Flamengo, caso vença esta quinta-feira o Bangu.

Ainda hoje, ficarão a saber-se os cruzamentos dos jogos da segunda fase do campeonato carioca - as eliminatórias.

Voltando ao jogo, no Marcanã foi o Flamengo a marcar primeiro, aos 19 minutos, por intermédio de Everton Cebolinha, ex-Benfica. Gérman Cano empatou aos 53' e Gabriel Pirani estabeleceu o resultado final aos 85'.

A reta final do clássico ficou marcada por confusão após uma entrada dura sobre Gerson. Os jogadores das duas equipas desentenderam-se e Felipe Melo acabou expulso.