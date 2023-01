Flamengo de Vítor Pereira anuncia renovação de central brasileiro

Léo Pereira prolonga ligação com o "Mengão".

O Flamengo, de Vítor Pereira, anunciou esta sexta-feira a renovação do central Léo Pereira, que assinou um contrato válido até 2027.

A anterior ligação do jogador brasileiro, de 26 anos, com o "Mengão" expirava no final de 2024.

Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020, proveniente do Athletico Paranaense.