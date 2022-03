Flamengo, de Paulo Sousa, venceu o "Clássico dos Milhões"

Flamengo bate o Vasco por 2-1 e assegura o segundo lugar na Taça Guanabara, que lhe dá vantagem nas meias-finais do Carioca, ao jogar a segunda mão em casa e caso haja empate final

Foi Paulo Sousa o treinador a quem sorriu ontem o "Clássico dos Milhões", nome historicamente atribuído aos duelos entre Flamengo e Vasco da Gama. Ao comando do Mengão, o português festejou o triunfo, por 2-1, já perto do fim, quando Arrascaeta desferiu um remate, em misto de jeito e força, capaz de encantar qualquer plateia.

Apesar de não estar nenhum troféu em discussão, clássico é clássico, no Brasil como em qualquer parte do mundo. E com o título na Taça Guanabara matematicamente atribuído ao Fluminense, ao Flamengo cabia assegurar o segundo lugar, o que conseguiu, garantindo-lhe duas vantagens nas meias-finais da Taça Rio, a realizar entre os quatro primeiros desta Guanabara, que dão acesso à final do campeonato Carioca. Uma delas é que joga a segunda mão em casa e a outra é que, em caso de empate final, é o Flamengo que passa. Agora, só falta saber se é Vasco da Gama ou Botafogo o adversário nas "meias", o que se decide na última ronda.

Neste jogo, o Flamengo não deslumbrou, mas foi o primeiro a marcar, num cabeceamento de Felipe Luís após centro de Arão. O Vasco empatou contra a corrente (por Gabriel Pec, aos 51"), mas o triunfo surgiu aos 90". Com Paulo Sousa, o rubronegro tem agora seis vitórias, dois empates e uma derrota.

No final, o treinador disse que "faltou profundidade para a equipa criar mais situações de golo", acrescentando: "Atingir o tetra está na minha cabeça. Daí a importância de vencer este clássico. É essa a importância para a torcida, para nós, o clube e os jogadores." O Fla venceu o Carioca em 2019, 2020 e 2021, nos dois primeiros anos com Jorge Jesus.