Flamengo, de Paulo Sousa, vence e lidera o campeonato carioca

Flamengo bateu o Madureira por 2-1 e lidera o campeonato carioca.

O Flamengo, treinado pelo português Paulo Sousa, venceu hoje o Madureira, por 2-1, na sétima jornada do campeonato carioca de futebol, e subiu, provisoriamente, à liderança.

A equipa da casa inaugurou o marcador logo aos dois minutos, pelo avançado Ygor Catatau, mas o Flamengo deu a volta na segunda parte, com golos do médio Everon Ribeiro, aos 59, e do 'trinco' Willian Arão, aos 68.

Com este triunfo, o Flamengo, que registou até ao momento cinco vitórias, um empate e uma derrota, subiu, provisoriamente, à liderança, com 16 pontos (sete jogos), seguido do Fluminense, com 15 (seis), do Botafogo, com 13 (6) e do Vasco da Gama, com 13 (seis), enquanto o Madureira segue em sétimo lugar, com sete pontos (sete).

A equipa de Paulo Sousa terá de aguardar agora pelos resultados dos seus mais diretos perseguidores, com o Fluminense a deslocar-se ao terreno de Nova Iguaçu, o Botafogo a receber Resende, ambos na quinta-feira, e o Vasco da Gama também a ser anfitrião no embate com o Bangu, na sexta-feira.