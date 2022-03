Flamengo, de Paulo Sousa, derrotado na primeira mão da final do Carioca

Redação com Lusa

O Flamengo, orientado pelo treinador português Paulo Sousa, perdeu na quarta-feira por 2-0 na receção ao rival Fluminense, em encontro da primeira mão da final do campeonato Carioca de 2022.

No Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, perante 52.821 espetadores, o argentino Germán Cano foi o grande herói, ao marcar os dois golos do Flu, comandado por Abel Braga, o primeiro aos 83 minutos e o segundo aos 86.

Cano, que passou a somar nove golos em 17 jogos pelo Flu, apontou o primeiro por entre as pernas de Hugo, depois de uma perda de bola de Léo Pereira, que Filipe Luis não conseguir emendar, e o segundo em contra-ataque, assistido por Lucas Calegari.

O Fluminense, que passou o jogo mostrando-se sempre mais interessado em não sofrer do que em marcar, leva, assim, dois golos de vantagem para a segunda mão, marcada para sábado, de novo no Maracanã, a partir das 22:00 (em Lisboa).