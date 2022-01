Flamengo de Paulo Sousa acerta contratação de avançado do Santos

Jogador de 31 anos deverá chegar ao "Mengão" para ocupar o lugar que será deixado por Michael, vendido aos sauditas do Al Hilal.

O Flamengo de Paulo Sousa terá chegado a acordo com o Santos para a contratação de Marinho, avança o "Globoesporte".

De acordo com as mesmas informações, o avançado de 31 anos chega ao "Mengão" para ocupar o lugar que será deixado por Michael, vendido aos sauditas do Al Hilal. O clube deverá fazer os dois anúncios ainda esta quinta-feira.

O papel do jogador terá sido determinante nas negociações, uma vez que terá aberto mão de uma dívida do "Peixe", tendo em conta o salário que receberá no "Fla" (praticamente o dobro). A transferência deverá ser concluída por um valor a rondar os 1,15 milhões de euros.