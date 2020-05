Flamengo de luto: funcionário mais antigo morre com covid-19

Jorge Luiz Domingos sofreu paragem cardíaca, devido à covid-19.

Jorge Luiz Domingos, massagista do Flamengo, faleceu esta segunda-feira, depois de ter sofrido uma paragem cardíaca, devido à covid-19.

Jorginho, como era conhecido no clube, estava internado no Hospital da Ilha do Governador, quando sofreu a paragem cardíaca e faleceu.

Leia na íntegra o comunicado do Flamengo:

"É com muita tristeza que o Clube de Regatas do Flamengo comunica o falecimento do massagista Jorge Luiz Domingos, mais conhecido como Jorginho, funcionário mais antigo do Departamento de Futebol e com quatro décadas dedicadas com muito amor, carinho e seriedade ao clube.

Jorginho estava internado no Hospital da Ilha do Governador e sofreu paragem cardíaca após complicações da Covid-19 nesta segunda-feira (04/05). Ao longo de 40 anos, Jorginho conquistou inúmeros títulos com o Flamengo e foi peça muito importante no pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira em 2002.

O Clube de Regatas do Flamengo presta condolências à família, amigos e companheiros de trabalho de Jorginho e agradecerá eternamente por toda a sua dedicação durante muitos anos ao Rubro-Negro.".