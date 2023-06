Firmino também negoceia ida para a Arábia Saudita

Avançado brasileiro poderá ser mais um craque a juntar-se à Liga saudita. Estará a negociar com o Al Ahli.

Roberto Firmino terminou contrato com o Liverpool e procura um novo desafio na carreira, que poderá ser na Arábia Saudita. O internacional brasileiro, de 31 anos, está em negociações com o Al Ahli, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

O Al Ahli subiu esta época à primeira divisão do futebol saudita e poderá garantir mais um nome sonante para aquele campeonato. Koulibaly, Rúben Neves e Benzema foram os mais recentes a serem confirmados, mas há muitos mais em equação.