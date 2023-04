Firmino avisou que deixava o Liverpool e o destino é um grande de Espanha

Segundo o Daily Mail, o brasileiro dos reds assinará como jogador livre pelo Barcelona

Roberto Firmino, avançado de 31 anos do Liverpool, já tinha avisado que no final desta temporada deixaria os reds, como jogador livre, em final de contrato. Agora, o Daily Mail escreve que o destino será o Barcelona.

Firmino esteve oito anos no Liverpool, em fases de glória do clube, mas perdeu espaço com as chegadas de Darwin Núñez e de Cody Gakpo, pelo que procura um novo desafio.

No Barcelona, Xavi pediu reforços de peso, com experiência, e Firmino encaixa no perfil, para jogar ao lado de Lewandowski ou lutar com o polaco por um lugar.