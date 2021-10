"Fiquei perturbado com as imagens de Koeman a deixar Camp Nou"

Declarações de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, esta terça-feira, em conferência de antevisão ao jogo com o Osasuna, a contar para a 11.ª jornada do campeonato espanhol.

Barcelona-Real Madrid: "Fiquei perturbado com as imagens do [Ronald] Koeman [treinador do Barcelona] a deixar o Campo Nou [após a derrota diante do Real, no último domingo, por 2-1]. É um problema social não só no futebol. Koeman não é apenas um treinador, ele é uma pessoa que trabalha como treinador. E quando se desrespeita uma pessoa isso indica que há um problema."

Calendário: "Aqueles que gostam de futebol veem-no com paixão. O mesmo me acontece com os filmes. É verdade que há muito futebol e não se pode assistir a todos os jogos, mas como adepto gosto dele, como treinador não tanto porque com esta fórmula o nível cai. O calendário tem de ser revisto. A UEFA e a FIFA têm de o arranjar porque se os jogadores se cansarem, não há jogo."

Vinicius Jr.: "Ele é muito intenso e precisa de melhorar sem a bola, mas pode fazê-lo sem problemas. Ele é humilde, gosta de trabalhar e até agora está a ir bem".

Onze inicial: "As rotações são feitas por diferentes razões: para descansar, para motivar outros jogadores, por estratégia.... Será uma avaliação que farei após o treino desta tarde".

Barcelona: "Não fizemos um jogo espetacular contra Barcelona, mas fizemos um jogo inteligente. Foi o que eu pedi e o que nós fizemos".

Osasuna: "A história da La Liga fala muito claramente. Temos de ter cuidado porque pode ser um jogo muito difícil. Eles estão muito bem".

Gareth Bale: "A única hipótese que ele tem de estar disponível é o jogo contra Rayo, a 6 de novembro. Dentro de uma semana vai treinar com a equipa e estar pronto para jogar".