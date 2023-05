Fiorentina-West Ham é a final da Conference League

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Encontro está marcado para dia 7 de junho no Eden Arena, em Praga

A Fiorentina e o West Ham vão disputar a final da Conference League, no dia 7 de junho, no Eden Arena, em Praga.

Os ingleses foram os primeiros a conseguir a qualificação para a final, após bater o AZ Alkmaar nos Países Baixos no tempo regulamentar da segunda mão das meias-finais, por 1-0, com golo de Fornals, aos 90'+4' (tinham vencido a primeira mão por 2-1 em Inglaterra). Os hammers não iam a uma final europeia há 47 anos (perderam em 1976 contra o Anderlecht na final da Taça das Taças).

Já a Fiorentina teve de ir a prolongamento para ultrapassar o Basileia, que trazia uma vantagem de Itália da primeira mão (2-1). Os italianos empataram a eliminatória ao vencer por 2-1 nos 90', com um bis de Nico González, com Amdouni a marcar o golo dos suíços. No prolongamento, Barak fez o 3-1 final, já nos descontos, aos 120'+9' (o jogo parou cerca de oito minutos para um adepto ser assistido).