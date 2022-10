Fiorentina exige desculpas após relatos de insultos na direção do Inter

De acordo com o jornal La Gazzetta dello Sport, diretores da Fiorentina, entre os quais o presidente e dono do clube, insultaram a direção do Inter após a partida entre os dois conjuntos.

No sábado, o Inter venceu por 4-3 na visita à Fiorentina, numa emocionante partida da 11.ª jornada da Serie A que ficou decidida com um golo de Henrikh Mkhitaryan, aos 90+5 minutos.

Ora, de acordo com os italianos da Gazzetta dello Sport, o drama entre os dois conjuntos não terminou com o apito final. Vários diretores do emblema viola, entre os quais o o presidente e dono do clube, Rocco Commisso, terão insultado a direção do Inter após o jogo, chamando-lhes "mafiosos".

Os insultos terão apanhado a comitiva milanesa de surpresa, em especial o presidente Steven Zhang, que terá ficado incrédulo com a situação.

Leia também Vídeos Uma decisão que vai dar que falar: jogador do Villarreal expulso após levantar a camisola Álex Baena, lateral-esquerdo do Villarreal, foi expulso por duplo amarelo depois de ter levantado a camisola ao festejar um golo, na partida diante do Almería. O espanhol viu o primeiro cartão aos 50 minutos, fez o golo aos 56' e viu o segundo amarelo logo a seguir. "Obrigado por tudo, Llaneza", lia-se na camisola, em homenagem a José Manuel Llaneza, figura histórica do clube que faleceu recentemente. [vídeo Eleven Sports]

No dia seguinte, a Fiorentina reagiu a essas denúncias com um comunicado nas redes sociais, no qual desmente quaisquer insultos na direção do Inter, exigindo mesmo que o clube, o respetivo presidente e a Imprensa italiana peçam desculpa.

"A Fiorentina nega categoricamente todos os rumores que atribuem ao presidente Commisso ou a outros executivos comportamentos violentos ocorridos no final da partida. No fim do jogo, o presidente Commisso simplesmente dirigiu-se ao balneário da Fiorentina para felicitar o treinador e os rapazes pelo seu excelente desempenho. O presidente Rocco Commisso espera uma desculpa oficial do Inter e do seu presidente Steven Zhang e de quem tem difundido estas falsas notícias, restabelecendo a verdade o quanto antes", pode ler-se.

O Inter ocupa a sétima posição da Serie A, com os mesmos 21 pontos que soma a Udinese, sexta. Já a Fiorentina segue no 14.º lugar, com dez.