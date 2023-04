Fiorentina empata com Atalanta e está longe dos lugares europeus

Jogo que encerrou a jornada 30 do campeonato italiano.

A Fiorentina empatou a um golo na receção à Atalanta, em jogo que encerrou a 30ª jornada da Serie A, empate que deixa a equipa de Florença distante dos lugares europeus.

A equipa de Bérgamo chegou ao intervalo em vantagem no marcador, graças a um golo do lateral esquerdo dinamarquês Joaquim Maehle, aos 37 minutos, mas a Fiorentina conseguiu restabelecer o empate na segunda parte, à passagem do minuto 55, através do avançado brasileiro Arthur Cabral, na execução de um penálti, por mão na bola do defesa visitante Rafael Toloi.

Este empate não serviu nenhuma das equipas, visto que não as aproximou dos lugares do topo da tabela, ainda que a Atalanta siga no sexto posto, que qualifica para a Liga Conferência Europa, com 49 pontos, e a Fiorentina, que está em nono lugar, com 42, possa qualificar-se para a Liga Europa, caso vença a presente edição da Liga Conferência Europa.

O campeonato italiano é liderado pelo Nápoles, com 75 pontos, seguido da Lazio, com 61, da Roma, de José Mourinho, com 56, do AC Milan, com 53, do Inter de Milão, adversário do Benfica nos 'quartos' da 'Champions', em quinto lugar, com 51.