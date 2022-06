Fiorentina em negociações por avançado descartado no Real Madrid

A Viola está na corrida por Luka Jovic

Contratado por 60 milhões de euros pelo Real Madrid no verão de 2019, após duas de bom nível no Eintracht Frankfurt, Luka Jovic é um alvo da Fiorentina para este mercado de verão, de acordo com o jornal As.

A aventura em Madrid não correu bem ao avançado de 24 anos, que passou sem grande sucesso pelo Benfica na carreira, pelo que os responsáveis da Viola estão a tentar receber o internacional sérvio por via de um empréstimo com opção de compra.

Esta época, Jovic atuou um total de 550 minutos no Real Madrid, distribuídos por 19 jogos em que marcou um golo e fez três assistências.