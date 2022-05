Fiorentina é goleada na visita à Sampdória e beneficia Roma na luta pela Liga Europa

Sampdória recebeu e venceu a Fiorentina por 4-1, em jogo da 37.ª e penúltima jornada da Serie A.

A Fiorentina foi esta segunda-feira derrotada por 4-1 na visita à Sampdória, em jogo referente à 37.ª e penúltima jornada da Liga italiana, beneficiando a Roma na luta pelo lugar na Liga Europa.

Ferrari, Quagliarella, Thorsby e Sabiri marcaram os golos da Sampdória, que está em 15.º com 36 pontos, com González a apontar o único tento da Fiorentina.

Os dois lugares europeus, um na Liga Europa e outro na Conference League, vão ser disputados na última jornada entre a Roma, de José Mourinho, sexto classificado, a Fiorentina e a Atalanta, sétimo e oitavo, respetivamente, somando a equipa romana 60 pontos e as restantes 59.

Entretanto, o campeão só ficará definido na derradeira jornada, bastando ao Milan um empate no terreno do Sassuolo para alcançar o título, com o Inter, que recebe a Sampdória, a espreitar uma escorregadela do rival da mesma cidade, para revalidar o cetro.

O Milan soma 83 pontos, mais dois do que o Inter, mas basta-lhe um empate porque no confronto direto com o rival leva vantagem, uma vez que empatou a um golo na condição de visitado e venceu por 2-1 na condição de visitante.