Fiorentina apresenta oficialmente o substituto de Vlahovic no ataque

Arthur Cabral brilhou ao serviço do Basileia.

Fechada a transferência de Vlahovic para a Juventus, a Fiorentina apresentou este sábado o substituto do sérvio no ataque: Arthur Cabral.

O avançado brasileiro de 23 anos alinhava na Suíça, ao serviço do Basileia, clube que representava desde 2019/20. Na atual temporada apresenta números que impõem respeito: 27 golos em 31 jogos realizados.

Cabral deu-se a conhecer no Brasil ao serviço do Ceará, tendo passado ainda por Palmeiras, antes de se aventurar no futebol europeu.

O clube viola não revelou a duração do contrato com o brasileiro, nem o valor pago aos suíços do Basileia, com a imprensa italiana a falar num montante a rondar os 15 milhões de euros.