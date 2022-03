Fiorentina apresenta novo símbolo para a próxima época

Nova imagem do clube tem design mais minimalista

A Fiorentina anunciou esta sexta-feira o novo símbolo que irá apresentar a partir da próxima temporada, que mantém o lírio em destaque. "Um lírio modernizado, vermelho como vermelho é o lírio de Florença", pode ler-se na descrição do anúncio da Viola.

Sobre o novo formato do símbolo, mais minimalista e sem as siglas do clube, o emblema italiano referiu:"A nova forma reforça a estrutura angular e inconfundível que sempre distinguiu as marcas do clube e otimiza o rendimento em ambientes digitais que hoje exigem grande visibilidade em espaços cada vez mais reduzidos, bem como a máxima simplificação de cores, escritas e formas".

Com o anúncio da alteração do símbolo, que estava em vigor desde a década de 1970, a Fiorentina segue o exemplo da Juventus, Inter e Hellas Verona, emblemas da Serie A que atualizaram recentemente o próprio logótipo.