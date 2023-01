Fiorentina anuncia preço para libertar Amrabat

De acordo com o jornal "Corriere dello Sport", o conjunto viola já avisou os pretendentes do médio

Considerado como uma das revelações do Mundial, Sofyan Amrabat está de volta à Fiorentina, que já esfrega as mãos com a valorização do internacional marroquino no Catar.

De acordo com o jornal "Corriere dello Sport", o conjunto viola já avisou os pretendentes do médio, que tem contrato válido até 2024, só sairá do Artemio Franchi por uma proposta superior a 50 milhões de euros.