Fiorentina abre os cordões à bolsa: "Só oferecemos isso a Batistuta e Rui Costa"

Clube italiano aposta forte na renovação de Vlahovic.

Figura da Fiorentina, Vlahovic tem sido alvo da cobiça de grandes emblemas europeus e o clube quer ampliar o vínculo com o jogador, que termina em 2023. Para isso está disposto a oferecer ao sérvio um salário ao nível do de duas lendas do clube.

Em cima da mesa estão 40 milhões de euros brutos a serem pagos em cinco anos. "Só oferecemos isso a Batistuta e Rui Costa", admitiu o presidente Rocco Commisso.

Vlahovic, avançado de 21 anos, fez 21 golos em 40 jogos pela Fiorentina na última temporada. Na atual leva seis remates certeiros em sete partidas.