Finlândia esteve no Euro e continua a sonhar com o Mundial

Vitória fora de casa, por 1-3, afasta Bósnia da corrida e deixa tudo em aberto

O grupo tem a campeã do Mundo em título, mas nem por isso os finlandeses deixam de ter o Catar na mira. Para já, na penúltima jornada de qualificação, a seleção afastou a Bósnia da corrida, ao ganhar, fora de casa, por 1-3.

Os golos da Finlândia, que jogou mais de meia parte reduzida a 10, foram marcados por Forss, Lod e O'Shaughnessy. Para a Bósnia faturou Menalo.

Com o triunfo, a Finlândia isolou-se no segundo lugar, com 11 pontos, mais dois do que a Ucrânia, que é terceira, quando as duas equipas têm ainda um jogo pela frente. A França vai na frente, com 12 pontos e menos duas partidas.