Final four da Liga das Nações com data marcada: conheça os possíveis anfitriões

Portugal, recorde-se, é o campeão em título da prova.

A fase final da segunda edição da Liga das Nações vai decorrer de 6 a 10 de outubro de 2021 com Itália, Países Baixos e Polónia a mostrarem-se interessados em receber a competição, revelou esta quinta-feira a UEFA.

O Comité Executivo do organismo decidiu que as duas meias-finais serão a 6 e 7 de outubro e a final irá decorrer a 10 de outubro. Portugal é o atual detentor do título.

A UEFA também apresentou as datas internacionais de seleções para 2021, com a possibilidade de incluir três jogos em cada janela, embora ainda seja necessário a aprovação final da FIFA. Entre 22 e 31 de março do próximo ano, as seleções poderão realizar um total de três encontros, enquanto o período de 31 de maio a 8 de junho servirá para jogos particulares de preparação para a fase final do campeonato da Europa.

Até final do ano, a UEFA aponta a existência de mais três janelas de encontros: de 30 de agosto a 8 de setembro (três jogos), de 4 a 12 de outubro (2 jogos) e de 8 a 16 de novembro (2 jogos).

A UEFA foi obrigada a alterar todo o seu calendário devido à pandemia da covid-19, que parou com todas as competições entre março e junho e obrigou mesmo ao adiamento do Euro'2020 para o próximo ano.