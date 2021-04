Final dramático no Liverpool-Newcastle: VAR, golo aos 95 minutos e empate

"Reds" marcaram passo na corrida por um lugar na Liga dos Campeões.

O Liverpool marcou passo este sábado na corrida por um lugar na Liga dos Campeões 2021/22, ao empatar na receção ao Newcastle, 1-1, num partida que contou com um final impróprio para cardíacos, na 33.ª ronda da Liga inglesa.

Com Diogo Jota no onze inicial, a equipa orientada por Jurgen Klopp adiantou-se no marcador logo aos três minutos, por intermédio de Mo Salah.

Os "magpies" não se encolheram e insistiram, principalmente no segundo tempo, vendo o esforço recompensado com o golo de Joe Willock, já aos 90+5', em cima do apito final. Dois minutos antes, o Newcastle já tinha faturado, mas o lance foi anulado após indicação do VAR, por toque com o braço de Callum Wilson, autor do golo invalidado.

Com a igualdade, o Liverpool passou a somar 54 pontos e ocupa o sexto lugar da Premier League, com menos um ponto do que Chelsea e West Ham, que se defrontam ainda este sábado (17h30).