"Final do Mundial? Havia nove jogadores franceses melhores do que os argentinos"

Marcelo Bielsa, treinador argentino, foi apresentado esta quarta-feira como novo selecionador do Uruguai, aproveitando a respetiva conferência de imprensa para recordar a final do Mundial'2022, no Catar, em que a seleção "albiceleste" venceu no desempate por grandes penalidades frente à campeã em título França (4-3).

"A primeira coisa que queria era que a Argentina ganhasse o Mundial de qualquer maneira... Antes do jogo, comparei cada jogador francês com cada jogador argentino na sua posição. A minha conclusão foi que havia nove jogadores franceses melhores do que nove jogadores argentinos. E eu disse: 'Caramba, que jogo difícil...'. A Argentina não só mereceu a vitória como dominou durante 80 dos 90 minutos e esse foi o melhor elogio de todos. Provaram ser muito melhores do que os seus adversários", elogiou "El Loco".

Bielsa destacou ainda a comunhão que se gerou entre os adeptos argentinos e a seleção: "Pela primeira vez, notei algo definitivo. Os adeptos iam apoiar a equipa mesmo que não ganhasse e isso não é típico do caráter argentino. Foi algo que a equipa tinha merecido".