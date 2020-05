Final da Taça de Inglaterra também já tem data provisória

Jogo decisivo está agendado para 1 de agosto.

A final da edição 2019/20 da Taça de Inglaterra deverá realiza-se a 1 de agosto, de acordo com o calendário provisório dos jogos em falta na prova divulgado esta sexta-feira pela Federação inglesa de futebol (FA).

Um dia depois de ser anunciada a retoma da Premier League a 17 de junho, a FA divulgou as datas para o regresso da mais antiga competição do futebol mundial, que teve a primeira edição há quase um século e meio, em 1871/72.

A Taça de Inglaterra, interrompida devido à pandemia de covid-19, regressará a 27 e 28 de junho, com os encontros dos quartos de final, numa altura em que já só estão em prova equipas do primeiro escalão do futebol inglês. As meias-finais, em 11 e 12 de julho, poderão mesmo ser entre quatro dos seis grandes de Inglaterra, se o Chelsea vencer em Leicester, o Manchester City em Newcastle, o Arsenal no reduto do Sheffield United e o Manchester United em Norwich.

Quanto à final, está prevista para 1 de agosto e, se como é tradição, fechar a temporada, isso significa que a Premier League já estará, então, concluída, depois de nove jornadas em sete semanas.

A FA avançou as datas provisórias, mas sem confirmar os locais, pois pretendia Wembley como palco de todos os jogos, algo que poderá esbarrar na vontade dos clubes, que não pretendem disputar os quartos de final e as meias-finais em campo neutro.

O Manchester City é o detentor do troféu, após os históricos 6-0 ao Watford na final de 2018/19, para igualar o recorde do Bury, os 6-0 ao Derby County em 1902/03, enquanto o Arsenal é o recordista de triunfos, com 13, contra 12 do Manchester United.