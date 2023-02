Final da taça da liga inglesa terá lugares em pé pela primeira vez desde Hillsborough

A presença de espetadores em pé nos estádios ingleses foi proibida depois do desastre de Hillsborough, em 1989, que causou 97 mortos, após um esmagamento da multidão no início de uma partida entre Liverpool e Nottingham Forest

A final da Taça da Liga inglesa de futebol, que colocará frente a frente o Manchester United ao Newcastle, vai ter adeptos em pé, o que acontece pela primeira vez nos últimos 34 anos, anunciaram esta quinta-feira os organizadores.

Cada clube terá direito a 900 lugares atrás das balizas do estádio de Wembley, onde, em 26 de fevereiro, se jogará a final.

A presença de espetadores em pé nos estádios ingleses foi proibida depois do desastre de Hillsborough, em 1989, que causou 97 mortos, após um esmagamento da multidão no início de uma partida entre Liverpool e Nottingham Forest.

Três anos depois, a medida passou a ser apenas aplicada nas duas principais divisões inglesas.

Na segunda metade da época passada, Chelsea, Manchester City, Manchester United e Tottenham participaram numa experiência bem-sucedida de ter espetadores em pé nas bancadas, tal como o Cardiff, de uma divisão inferior.

Em julho passado, o governo anunciou que "os clubes que cumpram as rigorosas medidas de segurança" estavam autorizados a montar bancadas permanentes nos estádios.