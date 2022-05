"Final da Champions? Vai ser uma loucura. Todos querem ser como Luis Díaz"

Uma viagem às origens do ex-FC Porto através do jornal inglês Daily Mail.

Luis Díaz necessitou de poucos meses para encantar os adeptos do Liverpool e confirmar os dotes de craque que já tinha exibido no FC Porto. O extremo colombiano revelou-se em Barranquilla [Barraquilla FC e Junior Barranquilla] antes de rumar ao futebol europeu, pelas portas do Dragão, e na Colômbia tem uma legião de fãs que vai seguir atentamente a final da Champions no próximo sábado.

"Luis Díaz veio a prova. Havia 3 000 jogadores, mas só o queríamos ver a ele. Era a velocidade, a técnica do seu jogo. A mentalidade. Era muito humildade, mas claramente muito especial", afirmou Francisco Sánchez, diretor do Barraquilla FC, onde o ex-FC Porto deu os primeiros passos como sénior.

"Tinha sempre um sorriso na carreira quando treinava porque o futebol par ele é fácil. Desde o primeiro dia em que o vi, notei que era muito habilidoso, mas era individualista. Aprendeu muito rápido. A melhor qualidade de Luis é a capacidade para se adaptar", apontou Arturo Reyes, treinador, que coincidiu com Díaz quando desempenhava as funções de assistente, numa reportagem do Daily Mail.

Fernel Díaz, atualmente diretor da formação, comentou: "Tinha 18 anos quando chegou aqui. Um treinador chamado Juan Carlos Cantillo começou a dizer que tinha visto um jogador muito especial e fomos ao campo para o ver. Era muito habilidoso. O que está a demonstrar no Liverpool mostrou desde o primeiro dia."

A partir das 20h00 de sábado joga-se a final da Champions entre os "reds" e o Real Madrid. "Vai ser uma loucura. Todos os sítios onde se possa ver o jogo vão estar cheios. Toda a gente em Barranquilla vai apoiar o Liverpool. Luis Díaz é uma inspiração para as crianças, todas querem ser como ele", rematou Fernel.