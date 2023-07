Final da carreira em 2026? Klopp não fecha essa porta

Treinador alemão garante que quer cumprir o contrato com o Liverpool até ao fim. Depois de junho de 2026, vai tirar um ano sabático e só depois decidirá se continua a treinar ou se fica a viajar pelo mundo.

Depois de terminar contrato com o Liverpool, em 2026, Jurgen Klopp vai fazer uma pausa na carreira e até admite deixar de treinar. A porta está "aberta", afirma.

"Tenho contrato até 2026 com o Liverpool e quero cumpri-lo. Depois, vou fazer um ano sabático. Pode ser o final [da carreira], quem sabe como me vou sentir ao fim desse ano. Portanto, deixo a porta aberta", explicou em entrevista com o jornalista alemão Matthias Hielscher.

"Quero viajar muito, e não só quando estiver numa cadeira de rodas ou com uma bengala. Posso ver futebol em qualquer lado e, por isso, não quero fazer este trabalho para sempre", declarou.