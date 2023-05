Guardiola não pensa nas finais que faltam: "Os jogadores têm de festejar..."

Bernardo Silva considera que "é preciso manter a concentração", com vista às finais da Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões. Por sua vez, Guardiola quer que os seus jogadores festejem, apesar dos jogos decisivos que se avizinham.

Bernardo Silva falou este domingo numa "temporada especial", após conquistar a Premier League pelo Manchester City, mas disse desejar ganhar mais títulos em 2022/23, enquanto o treinador Pep Guardiola considerou que "é tempo para festejar".

"Queremos muito ganhar a Champions League. Uma temporada muito especial, que queremos que seja ainda mais. É fantástico. Mostra que esta equipa é muito competitiva", manifestou à ESPN o internacional português, que não foi opção na vitória diante do Chelsea (1-0), assim como o compatriota Rúben Dias.

Um dos mais virtuosos da equipa campeã inglesa considera que "é preciso manter a concentração", com vista às finais da Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões.

Por sua vez, o treinador Guardiola quer que os seus jogadores festejem, apesar dos jogos decisivos que se avizinham.

"Os jogadores têm de comemorar, senão não faz sentido. Chegaremos com tempo para descansar mentalmente para as duas finais contra [Manchester] United e Inter", expressou o treinador espanhol, citado pelos meios de comunicação dos citizens.

E acrescentou: "Agora tenho a sensação de que todos nós estamos um pouco cansados, porque foi uma temporada longa. Ainda temos jogos difíceis em Brighton e Brentford, espero que passe rápido. Temos sete dias para preparar o United e Inter".

Um golo do futebolista Julian Álvarez revelou-se suficiente para o Manchester City vencer na receção ao Chelsea (1-0), este domingo, no encontro da 37.ª jornada, o primeiro como campeão de edição 2022/23 da Liga inglesa.

Os citizens entraram no Etihad Stadium, em Manchester, já com o nono campeonato da sua história, ao beneficiar da derrota do Arsenal em casa do Nottingham Forest, por 1-0, no sábado.

A equipa comandada por Pep Guardiola, que ainda tem dois encontros para disputar na prova, passou a somar 88 pontos na liderança, contra os 81 do Arsenal (segundo posicionado).