Fim do sonho do Parma: Cagliari vai discutir com Bari a promoção à Serie A

O Cagliari ganhou o direito a disputar com o Bari a final do play-off de promoção à Serie A, ao empatar 0-0 no estádio do Parma, em jogo da segunda mão das meias-finais.

Num encontro com dois golos invalidados após intervenção do videoárbitro (VAR), um para cada equipa, o Cagliari capitalizou o resultado da partida inicial, na qual se impôs por 3-2 na receção ao Parma.

O Cagliari vai discutir a última vaga de acesso à Série A com o Bari, que afastou na outra meia-final ao Sudtirol, ao vencer em casa por 1-0, depois de ter perdido pelo mesmo resultado no terreno do adversário, beneficiando do facto de terminado a fase regular mais bem classificado.

O Frosinone, campeão da Série B, e o Génova, que terminou o campeonato no segundo lugar, foram promovidos diretamente ao escalão principal do futebol italiano.

